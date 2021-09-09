Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümüne sebep olan SARS-COV-2’ye karşı, bir yıldan daha kısa sürede etkili bir aşı geliştirerek tıp tarihinde kayda değer bir başarıya imza atmaları nedeniyle Tıp Onur Ödülü’ne layık görüldüler.

Bilimsel çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle İstanbul’a gelemeyen Prof. Dr. Şahin ve Dr. Özlem Türeci, ödüllerini geçtiğimiz günlerde Almanya’da Bülent Eczacıbaşı ile Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın elinden aldı. Şahin ve Türeci çifti, gönderdikleri videolu mesajla ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 2021 Tıp Bilim Ödülü ise, immünoloji alanında birçok önemli buluşun sahibi bir bilim insanı olan ve Swiss Institute of Allergy and Asthma Research’de 2003 yılından beri İmmün Regülasyon Bölüm Başkanı olarak çalışan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e verilirken, Tıp Teşvik Ödülü’nü Prof. Dr. Elif Çadırcı, Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nü Doç. Dr. Özgür Kütük, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü de Bengisu Karaköse kazandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin: 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde (ECI), "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Uğur Şahin'den varyant açıklaması BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyleyerek aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti.

Uğur Şahin formülü verdi: Pandemiden çıkışın yolu BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, pandemiden tam manasıyla kurtulmak için gereken formülü açıkladı.