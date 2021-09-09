Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel ile Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mesut Tandoğan tarafından yapılan araştırmada, kanser tedavisinde umut ışığı olacak sonuçlara ulaşıldı.

Taxol içerikleri bakımından en yüksek miktarların Bartın-Gölderesi, Düzce-Yığılca-Kurtkayası, İnebolu-Karagöl ve Karabük-Yenice-Kızılkaya popülasyonlarından alınan örneklerde çıktığına işaret eden Prof. Dr. Özel "Porsuk ağacının sadece yaprakları deneylerde elde edilen bileşik, rahim, meme, prostat ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin tedavisinde tek veya diğer kemoterapötik bileşiklerle kullanıldığında kanser hücrelerini küçülterek yok ediyor" dedi.

Prof. Dr. Özel, elde edilen bileşiğin ileride dışa bağımlılığımızı azaltacak değerli bir ilaç ham maddesi olabileceğini söyledi.

Aspirin kanser tedavisinde kullanılabilir mi? Daha önce yapılmış 18 farklı kanseri kapsayan 118 çalışmasında diğer sağlık sebepleriyle aspirin alan hastaların hayatta kalma ihtimalinin yüzde 20 daha fazla olduğunun ortaya çıkması, bilim insanlarını aspirinin kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili daha ileri çalışmalar yapmaya yöneltti.

Erkeklerde ikinci kanser riski yüksek Amerikan Tıp Birliği dergisi JAMA’da yayımlanan yeni bir rapora göre kanser geçirmiş bir buçuk milyon kanser hastasının uzun süreli takibinde, bu kişilerin ilerleyen yıllarda farklı bir kanser teşhisi alma ihtimalinin sağlıklı kişilere göre daha yüksek olduğu rapor edildi.

Kanser olduğunu TikTok’tan öğrendi ABD’nin Seattle eyaletinde Aaroh Mankad (22), kanser olduğunu TikTok’tan öğrendi.