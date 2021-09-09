Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar; koronavirüsle etkin mücadelenin yolunun aşı olmaktan geçtiğini ısrarla bildiriyor. Bu kapsamda; aşı uygulamalarının hızlı bir biçimde gerçekleştirmesi toplumsal bağışıklık sürecinin bir an önce gerçekleşmesi için oldukça önemli görülüyor. Türkiye, aşı uygulamalarında illeri, doz oranlarına göre renklere ayırma uygulaması başlattı. Doz oranının yüksek seviyelere ulaştığı iller mavi, orta kademe yerler turuncu, az olduğu yerler ise kırmızı gruba alınıyor. Bu kapsamda mavi illere bir yenisi daha eklendi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından aşı oranının yüzde 75'i aştığını söylediği Ağrı ilinin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

AŞI DOZ ORANI YÜZDE 75.1

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları, aşılarını yaptırarak, koronavirüsle mücadeleye güç katmaya davet etti.

Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşı dozu miktarı 100 milyonu geçti Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.