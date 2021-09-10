Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgını sona erdirmek için cansiperane görev yapan Tomarza İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, sadece ilçe merkezinde değil, köylerde de aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TEK TEK KÖYLERİ GEZİYORLAR

Aynı zamanda mahalle muhtarları ile koordinasyonlu çalışan mobil sağlık ekipleri, aşı talebinde bulunan mahalle sakinlerinin ayağına kadar giderek yerinde Covid-19 aşılarını yapıyor. Bununla beraber ekipler, aşıya dair tereddüt yaşayan mahalle sakinleri ile tek tek ilgilenerek salgında aşının önemi ve koruyuculuğu, hususunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak tereddütleri gideriyor.

AŞILAR YERİNDE YAPILIYOR

Aşıya ikna edilen vatandaşların ise hiç vakit kaybetmeden aşıları yerinde yapılıyor. Tomarza'nın yaylalarında aşı için talepte bulunan vatandaşlara ise mobil sağlık ekipleri ilçe jandarma ekiplerinin arazi tipi araçları sayesinde vatandaşlara ulaşarak aşıları yapılıyor.

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