Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geçen yıl toplam doğurganlık hızının 3,71 çocuk ile en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, her yıl 60 bini aşkın bebek dünyaya geliyor. Covid-19 aşılama oranında ise son sırada yer alan kentte, çok sayıda hamile aşı yaptırmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, "Covid-19 yüzünden hem gebeler hem de bebekleri büyük risk altında. Giderek hasta sayımız ve hastaneye yatışlarımız artıyor. Özellikle anne adaylarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gebelikte bazı aşılar yapılabiliyor. Covid-19 aşısı da artık, 3 aydan sonra uygulanabilir. Bu aşıyı yaptıktan sonra tabii ki Covid-19 hastalığını geçirme ihtimaliniz var fakat daha hafif atlatacaksınız. Aşı yaptırmayan gebeler ve bebekleri büyük risk altında. Aşısız gebelerimiz, Covid-19 olduğunuzda yoğun bakıma yatma riskiniz, akciğerlerinizde zatürre dediğimiz tutulumun olması artacaktır. Gebelik sebebiyle bağışıklık sistemi zayıf olacağı için hem anne hem de bebek kayıpları yaşanabiliyor. Bu gibi riskleri en aza indirmek için aşı olun" dedi.

Eğitimin devamı için aşılama şart Delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde de çocuklarda enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, yeni eğitim döneminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.