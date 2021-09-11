Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbaharla birlikte her yıl görülen mevsimsel hastalıklarda artış yaşanıyor. Bu mevsimsel hastalıkların başını ise grip çekiyor. Covid-19 hastalığıyla benzer belirtiler gösteren grip, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan maske, mesafe ve hijyen önlemleri sayesinde geçen yıl neredeyse hiç görülmemişti.

“TOPLUM GRİBE KARŞI DAHA DUYARLI”

Bu yıl grip vakalarında geçen yıla göre belirgin bir artış görüleceğini söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Geçen yıl ülkemizde grip vakası çok az görüldüğü için insanların gribe karşı direnci de bağışıklık düzeyleri de azalmış oldu. Toplum gribe karşı daha duyarlı hale gelmiş durumda” dedi.

“GRİP VAKALARINDA ARTIŞ OLMASINI BEKLİYORUM”

Bu yıl durumun geçen yıla göre tamamen değişeceğini belirten Prof. Dr. Kurugöl, “Covid-19 ile geçen 1.5 yılda kısıtlamalar nedeniyle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu ancak şu anda durum tersine dönebilir. 1.5 yılda okullar kapalıydı. İnsan teması yoktu. Kısıtlamalardan dolayı damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu. Çocuklarda hastalık yapan viral enfeksiyonlar hemen hemen hiç görülmedi. Normalde bir çocuk yılda 8-10 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirken özellikle evde oldukları Covid-19 döneminde hemen hemen hiç hasta olmadılar. Ama şimdi durum tamamen değişmiş durumda. Çocuklar okulda birbirleriyle çok sık temas halindeler. İnsan hareketliliği çok arttı. Hayat neredeyse tamamen normale dönmüş durumda. Bunun sonucunda da solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başladı bile. Şu anda Türkiye’de çocuklarda Krup vakalarında artış var. Krup’a neden olan parainfluenza diye bir virüstür. Önümüzdeki aylarda havaların soğumasıyla, kasım, aralık ayından itibaren grip vakalarında artış olmasını bekliyorum.” dedi.

“GRİP AŞISINI ÖNERİYORUM”

Toplumdaki temasın artması ile bu yıl grip vakalarında artışın görüleceğini belirten Kurugöl, Covid-19 ve gribin bir arada olması halinde daha ağır bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret etti ve “Bu olumsuz durumdan korunmak için bu sene özellikle grip aşısının yapılmasını öneriyorum. Özellikle risk grubundaki kişilerin, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanların mutlaka grip aşı olmalarını öneriyorum. Okulların açılması ile grip açısından önemli risk taşıyan bir grupta çocuklar. Çocuklara da grip aşısının yapılmasını öneriyorum” dedi.

“AYNI BALIK GİBİDİR”

Krup hastalığında çocukların boğulur gibi olduğunu, ses kısıklığının seyrettiğini belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hastalığın özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğünü, gece havlar gibi öksürme, solunum güçlüğüne neden olduğunu kaydetti. Çocuklarda görülen viral enfeksiyonların mevsimsel özellik taşıdığını söyleyen Kurugöl, “Aynı balıklar gibidir. Nasıl ki balıkta palamut, lüfer mevsimi olur, sonra havalar soğuyup kar yağınca hamsi akını gelir. Benzer durum virüsler içinde geçerli. Önce rinovirüs ve parainfluenza artar. Sonra, havalar soğuyunca grip vakaları artar. Türkiye’de grip kasım-aralık ayından itibaren artar ve bazı yıllar salgın yapar” dedi.

Rehavete kapılırsak bu yıl grip artabilir Geçtiğimiz yıl koronavirüs karantina tedbirleri sayesinde çok az görülen grip vakalarında bu yıl artış yaşanmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, gribin koronavirüsle birlikte görülmesinin hastaneye yatışları artırabileceğini söylüyor.

Grip aşısı koronavirüse karşı etkili mi? Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesinde yapılan yeni bir çalışma, yıllık grip aşısı yaptırmanın Covid-19'a karşı da koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, Covid-19’un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirterek, “Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın” dedi.