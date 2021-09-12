Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Hafta içinde Alman devi Borussia Dortmund karşısında Şampiyonlar Ligi mesaisine başlayacak olan Beşiktaş, millî maç dönüşü sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla geçti, moral depoladı. Dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic'in ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği maçta bir başka dünya yıldızı Michy Batshuayi de Beşiktaş için ilk gollerini attı.

Necip stoper oynadı

Yabancı sınırı sebebiyle stoperde Necip Uysal ile başlayan Sergen Yalçın'ın takımı karşılaşmaya oldukça hızlı bir giriş yaptı. Henüz yedinci dakikada Pjanic'in pasını iyi değerlendiren Batshuayi gol perdesini açtı: 1-0. Bu golün üç dakika sonrasında sezona iyi bir başlangıç yapan Kevin N'Koudou, altı pas önünden vuruşuyla takımını rahatlatmayı başardı: 2-0.

Koltuğa kuruldu

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, 51'de Abdulsamed'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Batshuayi'ye çarpınca üçüncü golü buldu: 3-0. Kalan bölümde de oyunun kontrolünü kaybetmeyen Sergen Yalçın'ın takımı, bu sezon oynadığı ikinci iç saha maçında da kayıp yaşamadı ve dört hafta sonunda 10 puanla liderlik koltuğuna oturmayı bildi.

Dortmund böyle olmaz

İlk maçında futboluyla büyük beğeni toplayan ve Batsman'in golünde nefis bir asist yapan Miralem Pjanic, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapmak için her şeye sahip. Dortmund maçı böyle olmayacaktır ama Beşiktaş bu grupta iyi şeyler yapmaya müsait. Sahaya çıktıktan sonra bir yerden sonra taraftarları izlemeyi başladım" dedi.

Daha iyi olacağız

Beşiktaş'ta ilk gollerini atan Michy Batshuayi maçın ardından, "İlk önce teşekkür ederim. Adım adım ilerliyoruz, mutluyum. Çok çalıştık, iyi performans sergilediğimiz için mutluyum" derken, "Hocamız bizden önde basmamızı istiyordu. Ben de öyle yapıyordum. Şans da yanımızdaydı. İyiydik, daha iyi olacağız" sözlerini kullandı.

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi moral depoladı.