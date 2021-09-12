Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, korona virüsün kısa sürede etkisini azaltarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

“BU İŞ YÜRÜMEYECEK”

Pfizer’in virüs Ocak 2020’de tüm dünyada hızla yayılmaya başlamışken ikiliye, ‘’Bu iş yürümeyecek’’ dedikleri belirtildi. O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer’in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından ''fazla deneysel'' bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Covid-19’un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti.

İKNA ETMEYİ BAŞARDILAR

Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer’in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu söyledi. Dr. Şahin, ‘’Phil’e telefon ettikten sonra bir an düşündüm ve ‘Birkaç hafta içinde onu tekrar arayalım’ dedim’’ diye konuştu. Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin, bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.

120’DEN FAZLA ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Türeci ve Şahin’in 85 milyar dolar (yaklaşık 720 milyar TL) değerindeki şirketi BioNTech’in Pfizer işbirliğiyle geliştirdikleri 1.4 milyar doz korona virüs aşısı 120’den fazla ülkeye gönderildi. Bu sayıyı yalnızca Çinli aşı üreticisi Sinopharm geçebildi.

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