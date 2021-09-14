Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs enfeksiyonunun erken doğum ve acil sezaryen ihtiyacını da artırdığını vurgulayan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) hamile kadınların genel nüfusa kıyasla daha büyük ciddi hastalık ve ölüm riski altında olduğunu belirtti. CDC daha önce açıkladığının aksine aşının düşük riskini artırmadığını, bütün hamilelerin Covid-19 aşısı yaptırması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Aşısız hamilelerin bebekleri de tehlikede "Virüs yüzünden akciğer tutulumu ve nefes darlığı çeken gebelerimiz var" diyen doktor Esercan "Anne ve bebek ölümleri yaşanıyor, aşı olun" şeklinde konuştu.