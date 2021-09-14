Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlar için 'PCR testi zorunluluğu' getirilmesi, aşılamada büyük hız kazandırdı. 6 Eylül'de başlayan uygulama ile birlikte PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti.

"UÇAK BİLETİ VERMEDİLER"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşısını yaptırmaya gelen Hakan Feke isimli vatandaş, "Uçaklara almıyorlar, ileriki günlerde okullara da almayacaklar. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Uçak bileti almayı denedim vermediler. O yüzden aşımı oldum" dedi.

"HAMİLE EŞİM İLK DOZ AŞISINI OLDU"

Dört ay önce ilk doz aşısını olduğunu aktaran Enes Dilli, "Bugün ise ikinci doz aşımı oldum. Eşim hamile o ilk doz aşısını oldu. Uçakla seyahat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşımızı olduk" ifadelerini kullandı.

Hamileliğinin dördüncü ayına kadar beklediğini vurgulayan Nurçe Dilli, "Doktorumun önerisiyle ilk doz aşımı oldum" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 14 Eylül 2021 gününden itibaren 102 milyon dozu geçti.

Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 40 milyonu geçerken aşılananlar, toplam nüfusun yüzde 49'unu oluşturdu.

13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.

Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüsten öldü Kırıkkale'de bir okulda öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Tahsin Tunç koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Tahsin öğretmenin ölümünün ardından aşı yaptırmadığı öğrenildi.

100 yaşında koronavirüsü yendi, ilk işi 2 doz aşı yaptırmak oldu Kırşehir'de çocukları ve torunlarıyla 100. yaşını kutlayan Ramazan Şahin, koronavirüs sebebiyle 20 gün hastanede yattıktan sonra virüsü atlatıp 2 doz aşı yaptırdı.