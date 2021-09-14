Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BionTech kurucu ortakları Prof Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüse ilişkin bilgiler veren çift, virüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve mevcut aşıların sonraki mutasyonlara karşı yetersiz kalabileceğine işaret etti.

"MUTASYONLAR HENÜZ İLK AŞAMADA"

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.

Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

"VİRÜS HASTALIĞI BULAŞTIRACAK YENİ YOLLAR BULABİLİR"

Varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR MUTASYON AŞILARI GEÇEBİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, “Mu Varyantı, aşıların oluşturduğu korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.

Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.

Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Covid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.

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