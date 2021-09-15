Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta aile hekiminin aşı olması yönündeki uyarılarına rağmen astımı olduğu için korkup aşı olmayı reddeden 65 yaşındaki Mevlüde Kalkan’ın korona virüs tedavisi Yozgat Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde devam ediyor.

AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hastanede solunum sıkıntısı ve nefes darlığı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören Kalkan, hastalığının çok zor geçtiğini dile getirerek vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

“DOKTORUMU DİNLEMEDİM”

Tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayı reddeden Kalkan, “Aile hekimime doktoruma gittim, aşı sıram geldi, alerjim var diye vurulmadım. Doktorum aşı yüzde 90 koruyor, teyze aşını vurul, acile git dedi. Doktorumu dinlemedim, korktum astımım var kriz geçiririm diye. O nedenle vurulamadım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, sağlık bakanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim için çok imkanlar tanıyorlar. Sözlerine gidelim” dedi.

“ÇOK PİŞMANIM HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Aşı vurulmadığı için pişmanlığını dile getiren Kalkan, “Çok pişmanım herkesi aşı olmaya davet ediyorum, aşılarını vurulsunlar, ben de vurulacağım söz veriyorum. Çok ağır geçirdim hastalığı, ömrümde ilk defa bu kadar ağır hastalık geçirdim ben. 10 gündür hastanede yatıyorum, 14 gün de evde kaldım. Çok pişmanım aşı olmadığıma. Hastaneden çıkarsam Rabbim nasip ederse koşa koşa gidip aşımı acilde vurulacağım, söz veriyorum. Herkes vurulsun herkesi davet ediyorum. Ben şu an da çok zor durumdayım. Çok zor geçiriyorum hastalığı, herkes benim gibi çekmesin. Gitsin aşılarını yaptırsınlar. Son pişmanlık fayda etmiyor, tez gidelim aşılarımızı vurduralım” şeklinde konuştu.

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