Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından haftalık yayımlanan korona virüs raporunda geçtiğimiz hafta 4 milyon korona virüs vakası kaydedildiği ortaya koyuldu. İki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın olduğunu belirten DSÖ, her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gerçekleştirdiğini vurguladı. DSÖ, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün görüldüğünü aktardı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ GÜNEYDOĞU ASYA’DA

Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten DSÖ, en büyük düşüsün Güneydoğu Asya'da görüldüğünü söyledi. Afrika kıtasındaki can kayıplarının ise yüzde 7’lik bir artışın görüldüğü ortaya koyulurken DSÖ tarafından yayımlanan raporda Delta varyantının 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi. DSÖ, çocukların ve gençlerin yetişkinlerle kıyaslandığında korona virüsten daha az etkilenmeye devam ettiğini söyleyerek hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü 'aşı pasaportuna' şimdilik sıcak bakmıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.