Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalanan 38 yaşındaki lokanta işletmecisi Onut Öztürk, tedavi gördüğü hastaneden aşı çağrısında bulunmuştu.

KORONA VİRÜSE YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korona virüse yakalanan 38 yaşındaki lokanta işletmecisi Onut Öztürk Hacıosmanoğlu, fenalaşınca Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“ÖLMEKTEN BETER DURUMDAYIM”

Korona virüs nedeniyle çektiği acıyı sosyal medya hesabında yazan Hacıosmanoğlu, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor, her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs, kendinizi ailenizi düşünün ve bir dakika bile kayıp etmeden aşı randevusu alın, çok zor bir illet her an acı çekerek ölüp ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde” demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Aşı olmadığı iddia edilen Hacıosmanoğlu bu paylaşımından 14 gün sonra hayatını kaybetti.

