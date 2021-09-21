Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Diyarbakır’da Covid’e yakalanan ve 25 gün tedavi gören Alkan, iyileştikten sonra göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve kaşıntı şikâyeti ile doktora gitti. Yapılan anjiyoda 4 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Acil ameliyat olması gerekiyordu ancak koronavirüsün ciğerlerine verdiği hasar sebebiyle açık ameliyat olamıyordu. Şifa bulmak için İstanbul’a giden Alkan’ın kapalı olan 4 damarı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak’ın, kapalı yöntemle yaptığı ameliyatla açıldı. Covid döneminde kalp krizinin arttığına işaret eden Prof. Dr. Çaynak, “Covidin yol açtığı pıhtılaşma kalp krinize sebep oluyor. Bu şartlarda bu ameliyatı yapmak istemeyiz ama acil bir ameliyattı. Ayrıca kapalı yöntemle yaptığımız zaman akciğeri çok hırpalamıyoruz. O yüzden de daha hızlı iyileşme oluyor. Hastalarımız ilk gün yoğun bakımdan çıkıp, 4. ya da 5. gün yürüyerek sağlıkla taburcu oluyor” dedi.

Sel suları evini basınca kalp krizi geçirdi Ağrı'da sel suları evini basan kadın kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti.