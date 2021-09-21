Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın tıp alanında en prestijli ödülü kabul edilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter" ödülüne, dünyayı kasıp kavuran ölümcül virüs Covid-19'a karşı geliştirdikleri BioNTech aşısıyla sükse yapan; Prof Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci sahip oldu.

TIP BİLİMİNİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Almanya'da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü" bu yıl, korona virüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi. Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" denildi.

120 BİN AVRO DEĞERİNDE ÖDÜL ALACAKLAR

Almanya'nın tıp alanında en en prestijli ödülüne layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko, 120 bin Avro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Tıp Onur Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye liyakat nişanı Almanya’da koronavirüse karşı Avrupa’da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Liyakat Nişanı takdim edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanların BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile gurur duymaları gerektiğini söyledi.