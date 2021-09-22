Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ildeki aşılamada gelinen son noktayı paylaştı. Yerlikaya, ikinci dozda mavi renk grubuna girebilmek için 942 bin 341 kişinin aşı olması gerektiğini hatırlatarak, çağrıda bulundu.

"İSTANBUL'UMUZA MAVİ RENK YAKIŞIR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9 milyon 611 bin 654, 2. doz 7 milyon 611 bin 654, 3. doz 1 milyon 318 bin 649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5. 2. dozda mavi renk için 942 bin 341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul’umuza mavi renk yakışır" ifadelerini kullandı.

AŞI UYGULAMASINDA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 455 bin 1 doz aşı uygulandı.

En az çift doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu. En az çift doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

İki doz aşı olana karantina yok İki doz aşı olmuş veya son altı ayda korona geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.

Sağlık Bakanı Koca: "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.