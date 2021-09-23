Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Grip aşısının risk grubunda olan 6 ay ve üzerindeki çocuklara, erişkinlere ve 65 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı bulunanlara yapılmasının faydalı olacağını hatırlatan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, her iki aşının da birer gün arayla ya da aynı gün yapılabileceğini söyledi. Vatandaşın grip aşısı ile koronavirüs aşısı arasında süre kısıtlaması olup olmadığını merak ettiğini ifade eden Prof. Dr. Arıca, “Herhangi bir kısıtlama yok çünkü ikisi de canlı aşı değil. Genellikle canlı aşılar arasında 1 ay veya 28 gün geçmesi gerekiyor ama koronavirüs ile grip aşısı arasında herhangi bir zaman bırakmaya gerek yok. Aynı gün veya bir gün arayla olabiliriz" dedi.

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