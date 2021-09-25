Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Aşı kullanımının yayılmasıyla çoğu ülkenin normal düzenine dönmeye başladığı salgında bir güzel haberi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, Türkiye'nin dünya genelinde uyuglanan aşı dozunda 7. sıraya yükseldiğini bildirdi. Türkiye'de bugüne kadar 1,2 ve 3. doz olmak 107 milyon 380 bin 295 koronavirüs aşısı kullanıldı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin Covid-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.

Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."