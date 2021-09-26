Türkiye Gazetesi

Uzmanlardan grip vakalarında artış yaşanacağı uyarısı geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sonbaharla birlikte bu yıl grip vakalarında artış yaşanacağını belirtti. Toplumda, "Covid-19'a karşı aşılandığımız zaman gribe karşı da aşılanmış gibi bir yanlış algı" olduğuna dikkat çeken Şener, "Grip ve Covid-19 aşısı farklıdır. Covid-19 yaptırmış olsanız bile grip aşısını mutlaka olmamız lazım" şeklinde konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GRİP AŞISI ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Şener, kış mevsimine girilmeden önce özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye ve dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediğini aktaran Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."

ZATÜRRE AŞISI HER HASTA İÇİN ÖNERİLMİYOR

Zatürre aşısının her hasta için önermediklerini söyleyen Şener, zatürre aşısını ileri yaş grubu kanser hastaları ile organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener