Türkiye Gazetesi

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Hamileliğin son üç ayında kadınların uyku problemi yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Kaynak, bu dönemde kadınların yaklaşık yüzde 40’ının horladığını belirterek, “Horlayan kadınların bir kısmı son derece tehlikeli bir durum olan uykuda solunum durması ve solunum eforunda artış yaşıyor. Uyku apneli kadınlarda uykuya dalma zorluğu, uyku süresinde artma ve gündüz uykululuk hâli görülüyor. Hamilelik döneminde yaşanan uykuda solunum durması anne adayını riske attığı gibi, nefesin tıkandığı sırada oksijen sıkıntısı yaşandığı için bebeğe de zarar veriyor. Anenin uyku apnesi bebeğin doğum haftasına, kilosuna ve gelişimine de etki ediyor” dedi. Prof. Dr. Kaynak, en doğru ve rahat yatış pozisyonunun yan yatmak olduğunu söylüyor.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.