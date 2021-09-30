Türkiye Gazetesi

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Kanser teşhisi koyulmuş birçok hastanın gerek uygulanan tedavinin daha etkili olması gerekse kanser nüksünün önlenmesi amacı ile birtakım vitamin hapları ve takviye gıda preperatları kullandığını söyleyen tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun “Eksikliği olmadan bilinçsiz olarak hazır vitamin, antioksidan ve gıda takviyelerinin kullanılması bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yakın dönemde meme kanserli hastalarda yapılan bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Bu çalışmada kemoterapi esnasında vitamin A, C, E, vitamin B-12, demir hapları, omega 3 yağ asitleri ve koenzim Q10 gibi hazır preperatları kullanan hastalarda hastalık tekrarının ve tedavi başarısızlığının daha fazla olduğu tespit edildi” dedi.

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