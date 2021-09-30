Türkiye Gazetesi

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Gürcistanlı Musa Bektaşoğlu, son dönem böbrek yetmezliği hastasıydı. Artık yürüyemez hâle gelince tam teşekküllü bir kuruluşta tedavi görmesi için Türkiye’ye gönderildi. Sırbistanlı Emil Radosavljevic de böbrek yetmezliği çekiyordu. Son 1,5 senesi diyalizde geçmişti ancak artık böbrek nakli yapılması gerekiyordu. Onlara da bu işin en iyi Türkiye’de yapıldığı söylendi. Yeterli paraları yoktu. Ülkelerinde bir yardım kampanyası düzenlendi. Gerekli parayı toplayınca Türkiye’ye geldiler.

ÇAPRAZ NAKİL GÜNDEME GELDİ

Musa Bektaşoğlu’na üvey oğlu Saba Giorgadze böbreğini vermek istedi. Ancak yapılan tetkiklerde organların uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Sırbistanlı Emil için önce babası gönüllü oldu. Babasının böbreği uymayınca eşi Jasmina böbreğini vermek istedi ancak onun da organları uyumlu değildi. Fazla vakitleri kalmayan hastalar için çapraz böbrek nakli gündeme geldi.

"AİLELER İÇİN ÇOK İYİ BİR ALTERNATİF"

Hastanenin verici havuzunda yapılan eşleştirmeler sonucunda Musa Bey’in üvey oğlu Saba’nın böbreği Emil’e, Emil’in eşinin böbreğinin de Musa Bey’e uyumlu olduğu görüldü. Ayrı ülkelerden gelerek Türkiye’de buluşan iki hasta, Okan Üniversitesi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan’ın gerçekleştirdiği nakille sağlıklarına kavuştu. Böbrek nakline ihtiyaç duyan hasta sayısının çok yüksek olduğunu söyleyen “Çapraz böbrek nakli, canlı vericileri olup da kan grubu veya doku uyumsuzluğu sebebiyle nakil olamayan aileler için çok iyi bir alternatif” dedi.

Konya'da yapılan "parmak nakli" literatüre girdi Konya'da 19 yaşındaki gencin kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.

Baş ağrısı ile gitti böbrek nakli oldu Baş ağrısı ile başvurduğu hastanede böbrek hastası olduğunu öğrenen Gökhan Gülen ağabeyinden alınan böbrekle sağlığına kavuştu.