Türkiye Gazetesi

BioNTech adlı biyoteknoloji şirketini eşi Uğur Şahin ile birlikte kuran Özlem Türeci ABD televizyonu CNBC'ye açıklama yaptı. Görüntülü olarak programa katılan Türeci, ''Dünya koronavirüs korkusuyla yaşamamalı, Covid-19 yönetilebilir hale gelecek. Halihazırda koronavirüs daha yönetilebilir hale geldi'' dedi. ''Buna rağmen yeni normale dönmemiz gerekecek. Çünkü bu virüs yıllarca bizimle birlikte olacak. BioNTech olarak sürekli bu yeni oluşan varyantları değerlendiriyoruz ve daha fazlası da gelecek. “ diyen Türeci, “Şu an aktif olan varyantlar için üçüncü doz koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tekrar yükseltiyor ve koruma sağlıyor.'' dedi.

“HER 12-18 AYDA BİR KORONAVİRÜS AŞISI YAPILABİLİR”

Yeni Covid-19 varyantlarına hazırlıklı olmanın öncelikleri olduğunu söyleyen Türeci, ''Salgının gidişatı için daha fazla veriye ihtiyaç var fakat gelecek her 12 ayda ya da her 18 ayda bir koronavirüs aşısı yapılabileceğini öngörüyorum'' şeklinde konuştu. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın koronavirüs aşısını geliştiren ekipte de çok sayıda kadın bilim insanı olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Cinsiyet dengesi bilimde çok önemli. BioNTech’in başarısındaki etmenlerden biri de bu. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadın ve ayrıca üst yönetim seviyesinde de ekiplerimizin yarısı kadın. Fakat takımlarımızda şunu da fark ettim, biz sadece cinsiyet kotasını doldurmak için kadın almıyoruz. Tamamen doğal olarak seçim yapıyoruz ve basitçe çalışanlarımızın yarısı kadın oldu.''

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