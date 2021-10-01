Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, grip ve koronavirüs aşısının birlikte yapılmasının, güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ifade ettiler. Nisan ve haziran arasında 679 yetişkin üzerinde yapılan araştırmada, gönüllülerin yarısına (340 kişi) 2. doz Covid aşısı ile grip aşısı yapıldı. Bunlara üç hafta sonra da tuzlu su enjekte edildi. Kalan 339 kişiye ise önce ikinci doz koronavirüs aşısı ile tuzlu su enjekte edildi, üç hafta sonra da grip aşısı yapıldı. Bristol Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 6 hafta boyunca sonuçları araştırdı.

COVİD VE GRİP AŞISINI AYNI ANDA YAPTIRMANIN ETKİLERİ

Covid ve grip aşılarını birlikte yaptıranlarda sadece hafif ya da orta seviyede yan etkiler görüldü. İngiltere hükümeti de vatandaşlarının her iki aşıyı aynı anda yaptırabileceğini açıkladı. Ülkede 2. doz Covid aşısının üzerinden 6 ay geçenlere üçüncü doz aşı yapılacak. Bunlar grip aşısını da birlikte yaptırabilecek.

Kış yaklaştı akıllar karıştı: Grip mi, nezle mi, Covid mi? Koronavirüs ve grip/nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıkları, benzer semptomlar göstermesi sebebiyle çokça karıştırılıyor. Kış aylarına yaklaştığımız bugünlerde grip ve koronavirüs arasındaki farkların neler olduğu sorusu yeniden gündemde. Konuyla alakalı merak edilen detayları, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu cevaplandırdı.

Grip ve Covid-19 aşısı yaptıracaklar dikkat! Grip ve koronavirüs belirtilerinin birbirine benzemesi sebebiyle Covid-19’un geç teşhis edilmesinden endişelenen uzmanlar, koronavirüs aşısının yanında grip mevsiminde mutlaka grip aşısının da yaptırılmasını tavsiye ediyor.