Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayseri, 539bin 91 kişiyle en fazla vakanın görüldüğü il olarak zirveye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweeti

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70 İzmir'de 49,01 oldu.

EN FAZLA VAKA KAYSERİ’DE

Kayseri, 100 bin kişide 539,31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Kayseri'yi Zonguldak, Trabzon ve Rize takip etti. Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41,50 ile Van. Van'ın yanı sıra Aydın ve Antalya da en az vaka görülen illerden.

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası

“TEDBİRLER VAZGEÇİLMEZ”

Bakan Koca yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı: "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez."

Sağlık Bakanlığı güzel haberi duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 110 milyonu geçti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarının 110 milyonu geçtiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 50 bin doz Covid-19 aşısını imha etti İsrail tarafından abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak hasarlı çıkan 50 bin doz "Sputnik Lite" koronavirüs aşısını imha ettiği açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 50 bin doz Covid-19 aşısını imha etti İsrail tarafından abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak hasarlı çıkan 50 bin doz "Sputnik Lite" koronavirüs aşısını imha ettiği açıkladı.