Türkiye Gazetesi

Koronavirüste gelinen son durumu resmeden güncel vaka tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr sayfasından yayınlandı. Tabloda, vaka sayılarının kritik seyirde devam ettiği görüldü. Elde edilen verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Covid-19 testinin yapıldığı, 27 bin 973 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 203 kişinin de öldüğü bilgisine ulaşıldı.

2 Ekim koronavirüs güncel tablosu

203 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 973 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu. Bir günde toplam 352 bin 162 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938’e yükseldi.

AŞI DOZ ORANINDA İLK SIRADA KIRKLARELİ, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"AŞILARIMIZI YAPTIRALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 27 bin 973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

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