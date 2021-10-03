Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Bulaşıcı hastalık uzmanları, küresel grip salgınının, Covid -19'dan daha ciddi ve gerçek bir risk olduğunu açıkladı. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Michael Osterholm'a göre küresel grip salgını ilk altı ayda 33 milyon insanın ölümüne sebep olabilir. Osterholm “Covid-19’dan önce grip salgınları insanlar için bir numaralı biyolojik riskti ve bu değişmedi. Grip her yıl 290.000 ila 650.000 kişiyi öldürüyor. Düşük ve orta gelirli ülkeler yükün orantısız bir kısmını taşıyor. Dünya her 25 yılda bir grip salgını yaşıyor.

AŞI 1940'LARDAN KALMA

Mevcut grip aşıları, 1940'larda geliştirilen teknolojiyi içeriyor. Bu aşılar ortaya çıkan gribin şekline göre formüle edilmeli” dedi. Dünya Sağlık Örgütü aşı uzmanı Dr Martin Friede ise aşı geliştirmede “kademeli” bir iyileşme olmasına rağmen “daha güçlü suşlara karşı daha uzun süre koruyan bir aşıya hâlâ sahip değiliz” dedi. Uzmanlar, pandemik grip aşılarına acil ihtiyaç olduğunu belirterek koronavirüsten ders alınması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de çarpıcı araştırma: Covid ve grip aşılarını birlikte yaptırmak güvenli İngiltere’de 700 bilim insanından oluşan geniş çaplı araştırmada, bir seferde hem Covid aşısı hem de grip aşısı yapılmasının sağlık açısından güvenli olduğu tespit edildi.

Kış yaklaştı akıllar karıştı: Grip mi, nezle mi, Covid mi? Koronavirüs ve grip/nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıkları, benzer semptomlar göstermesi sebebiyle çokça karıştırılıyor. Kış aylarına yaklaştığımız bugünlerde grip ve koronavirüs arasındaki farkların neler olduğu sorusu yeniden gündemde. Konuyla alakalı merak edilen detayları, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu cevaplandırdı.