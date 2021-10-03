Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının 30 bin civarında dolaşıyor olmasıyla birlikte ve havaların soğuması nedeniyle kapalı alanların daha tercih edilmesi, hem Covid-19 hem de grip vakalarında artışın en büyük nedenlerinden birisi olarak görülüyor. Grip mevsiminin gelmesi ile Covid-19'un yanına bir de bu riskin eklendiğini belirten Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, riskli günlere girileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl grip mevsiminde hemen hemen tüm dünyanın karantinada olduğunu ve insanların yüz maskeleri takmak, sık sık el yıkamak ve fiziksel mesafeyi korumak gibi önlemlerle Covid-19'dan korunmaya çalıştığını hatırlatan Prof. Dr. Uğur Bilge, "Maske zorunluluğu, işletmelerin kapalı olması ve insanların gerçekten sosyal mesafeye ve el hijyenine çok dikkat etmeleri nedeniyle grip vakaları önemli ölçüde düşüktü. Şu anda görünen o ki; dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi beklemektedir. Şu anda Covid-19'un yanında soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin artacağı bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK VİRÜSTEN DAHA BULAŞICI TEHDİT: RSV

Grip ve Covid-19'un çok bulaşıcı ve farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu hastalıkları olduğunu belirten Prof. Dr. Bilge, "Her iki hastalığın semptomlarının bir kısmı çok benzerdir ve yalnızca semptomlara dayanarak bunları ayırt etmek zordur, bazen test yapılması da gerekebilir. Grip yanında diğer bir tehdit ise RSV (Solunum Sinsityal Virüsü)’dir, diğer birçok virüsten daha bulaşıcıdır. Belirtileri genellikle burun akıntısı, öksürme ve hapşırma dahil olmak üzere hafiftir. Ciddi komplikasyonları arasında nefes alma güçlüğü, aşırı yorgunluk, kusma ve sıvı kaybı bulunur" diye belirtti.

HASTALIKLAR BU YIL DAHA YÜKSEK ORANDA GÖRÜLECEK

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, geçen yıl düşük seviyede atlatılan grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının bu yıl daha yüksek oranda görüleceğinin düşünüldüğünü anlatarak maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine sadece koronavirüsten korunmak için değil, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemini korumak için de eskisinden daha fazla uyulması gerektiğini belirtti.

VİRÜSE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTMANIN EN İYİ YOLU: ELLERİ YIKAMAK

Bilge, "Korunmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Ellerinizi düzenli olarak en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamak, virüslere yakalanma riskini azaltmanın en iyi yollarından biridir. Halka açık yerlerde bir yüzeye dokunursanız ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamaya çalışın. Sabun ve suya erişiminiz yoksa el dezenfektanı kullanabilirsiniz. Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı kaptın. Kalabalıktan kaçının. Hasta olan herkesten uzak durun. Hastaysanız evde kalın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin. Sosyal mesafeye uyun ve evinizin dışındaki insanlarla birlikteyken maske takın" dedi.

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