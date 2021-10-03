Türkiye Gazetesi

ABD’nin en saygın kurumlarından Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, iki doz mrna bazlı Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı olanların 6 ay sonra antikor seviyelerinin düştüğü ortaya çıkarıldı.

KAN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu genç ya da orta yaşlı olan ve sağlıklı 46 yetişkin bireyden iki doz aşı olduktan hemen sonra ve 6 ay sonra aldığı kan örneklerini karşılaştırdı.

ANTİKOR SAYISINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Corona virüsün Delta, Beta ve Mu varyantlarına karşı gönüllülerin yaklaşık yarısının antikor geliştirdikleri görülürken, ikinci dozdan 6 ay sonra antikor sayısında azalma olduğu belirlendi.

10 KAT AZALDI

Araştırmayı yürüten Bali Pulendran ve Mehul Suthar, ‘’Çalışmamız Pfizer/BioNTech aşısının yüksek seviyede antikor oluşumunu sağladığını ama bu seviyenin 7 aya kadar yaklaşık 10 kat azaldığını gösterdi’’ dedi.

3’NCÜ DOZ ÇAĞRISI YAPILDI

Araştırmayı yürüten bilim insanları Pulendran ve Suthar, ‘’SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmak hâlâ önemini koruyor. Bu bulgular 6 ile 7 ay sonra destekleyici bir doz corona virüs aşısının SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı bağışıklık sistemini güçlendireceğini ortaya koydu’’ diye konuştu.

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