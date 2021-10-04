Türkiye Gazetesi

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor.

DAVİD JULİUS VE ARDEM PATAPOUTİAN KAZANDI

Bugün Nobel Tıp Ödülü açıklandı. Ödülü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. İki bilim insanının Somatosensoriyel sistem konusundaki çalışmaları dolayısıyla bu ödülü kazandığı duyuruldu.

SICAKLIK VE TEMAS RESEPTÖRLERİNİN ÇALIŞMASI KAZANDIRDI

Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD’li bilim insanı David Julius’un bu ödüle sıcaklık ve temas reseptörlerinin keşfi ile ilgili çalışmaları dolayısıyla kazandığı aktarılırken, iki bilim insanı yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

2017 Nobel ödülleri sahiplerine verildi İsveç'in başkenti Stockholm'de, 2017 yılı fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Nobel Ödülleri sahiplerini buldu (10 Aralık 2013) Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülleri, İsveç Kralı Carl XVI Gustaf tarafından sahiplerine verildi.

2013 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu Tıp, fizik, kimya, ekonomi ve edebiyat dallarında Nobel ödülüne layık görülen kişiler, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.