Türkiye Gazetesi

Yezo virüsü ismindeki yeni virüs, kene ısırıkları ile bulaşıyor. Hastada ateş, kan trombositlerinde ve beyaz kan hücrelerinde azalma gibi semptomları olan bir hastalığa neden olan Yezo virüsü, ilk olarak 2019'da Hokkaido ormanında yürürken bir kene tarafından ısırıldıktan sonra ateş ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki bir erkekte keşfedildi. İki hafta tedavi görüp taburcu edilen genç adamın kene kaynaklı virüsler için yapılan tüm testleri negatif sonuç verdi ancak bir sonraki yıl başka kene tarafından ısırılan başka bir hastada benzer semptomlarla başvurdu.



Hokkaido Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Uluslararası Zoonoz Kontrol Enstitüsü'nden virolog Keaita Matsuno'nun da dahil olduğu araştırmada, iki hastadan alınan kan örnekleri üzerinde genetik analiz yapıp yeni bir nairovirüs keşfettiler. Bu virüs kategorisi, adını "Nairobi Koyun Virüsü"nden alıyor ve her ikisi de kene ısırması yoluyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünü içeriyor.

Ekip, 2014 yılından bu yana benzer semptomlarla hastaneye başvuran hastaların kan örneklerinde virüs belirtileri aramaya devam etti. Hepsinde yüksek ateş, düşük kan trombositleri ve beyazlık gösteren en az beş hastada daha Yezo virüsü izleri buldular. Bu hastalar ayrıca anormal karaciğer fonksiyonu belirtileri gösterdi.

Matsuno, Hokkaido Üniversitesi basın açıklamasında, "Japonya'da 2014'ten bu yana en az yedi kişiye bu yeni virüs bulaştı, ancak şu ana kadar herhangi bir ölüm olduğu onaylanmadı." dedi.





Ekibin araştırması Nature Communications dergisinde yayınlandı



Yeni virüse, Japonya'nın Hokkaido adasının tarihi adı Yezo adını veren ekip virüsün kaynağını araştırmaya başladı

2010 yılında başlayan 10 yıllık süreçte yaban hayatından alınan kan örneklerini inceleyen araştırmacılar, bölgeye özgü rakunlarda ve Hokkaido Sika geyiğinde Yezo antikorlarının izlerine rastladı. Ekip ayrıca, Japonya'nın kuzeyinde bulunan adadaki üç büyük kene türünde Yezo'nun virüs RNA'sını buldu.

Matsuno, şu anda Yezo ile ilişkili herhangi bir ölüm olmamasına rağmen, Hokkaido'nun ötesinde ve Japonya'daki hastanelerde yapılan testlerin artık hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

"Şimdiye kadar bildiğimiz tüm Yezo virüsü enfeksiyonu vakaları ölümle sonuçlanmadı, ancak hastalığın Hokkaido'nun ötesinde bulunnması çok olası, bu yüzden yayılmasını acilen araştırmak zorundayız" dedi.



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