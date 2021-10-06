Türkiye Gazetesi

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) Klinik ve Moleküler Tıp Bölümü (IKOM) araştırmacıları, karışım şimdiye kadar yalnızca hamster ve hücre kültürlerinde test edildiğini, ilacın Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 üzerinde etkili olabileceklerini söyledi.





Norveçli araştırmacılar karışımın COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile mücadelede etkili olabileceğinden umutlu...



Araştırmacılar kombinasyonun "daha az yan etki ve hastalar için daha iyi sonuçlar" gibi avantajlar sunacağını tahmin ediyor ve ilacın onaylanırsa, COVID-19 ve diğer koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisi için etkili ve ulaşılabilirliğinin kolay olacağını söyledi.



ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 700 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 2 bin 457 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 700 bin 327'ye yükseldi.

Koronavirüse karşı ilk hap geliştirildi! Fiyatı ise 6 bin 200 TL Merck firmasından dikkat çeken açıklama. Firma koronavirüse karşı geliştirdiği 'molnupiravir' adlı ilacın Delta dahil olmak üzere bilenen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı. İlaç için ise kullanım başvuruları yapılmaya başlandı. İlaç onay alırsa eğer Covid- 19’a karşı kullanılan ilk hap olacak. İlaç için belirlenen fiyat ise 700 dolar yani 6 bin 200 TL.