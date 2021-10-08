Türkiye Gazetesi

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke tarafından yapılan açıklamada, Novartis firmasıyla yapılan müzakereler sonunda SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacının temini konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Bakan Vandenbroucke, ilacın bedelinin aralık ayından itibaren karşılanacağını belirterek, "Bu korkunç hastalığa yakalanan küçük çocuklar, belirli koşullar altında bu gen terapisini ücretsiz olarak alabilecekler." şeklinde konuştu.

“İLACIN GERİ ÖDEMESİ TAM YAPILACAK”

Sağlık Bakanı, ücreti karşılanan tedavinin 2 yaş altı veya 13,5 kilogramdan düşük tip 1 SMA hastaları ile semptom öncesi 3 kadar SMN2 geni bulunan hastaları kapsayacağının altını çizerek "İlacın geri ödemesi tam olarak yapılacak." İfadelerini kullandı. İlaca erişimin yardım kampanyalarına bağlı olmaması gerektiğini söyleyen sağlık bakanı, sağlık sigortalarının da hastalarla dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Belçika’da SMA tedavisinin masrafı 2 milyon avroyu buluyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

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