Türkiye Gazetesi

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Bebek koltukları konusunda yapılmış çok sayıda uluslararası çalışmayı gözden geçiren ABD'li araştırmacılar, eşyaların yanmasını engelleyen organofosfat adı verilen kimyasallara maruz kalma ile düşük IQ ve gençlerde dikkat süresi arasında bir bağlantı buldular. Araştırmacılar, ürünlerden salgılanan kimyasal tozların hava yoluyla taşınabileceğini ortaya çıkardı. Kimyasallar ağız yoluyla vücuda girerek kana karışıyor.

'Covid-19 pozitif çıkan anne bebeğini emzirebilir' Dünya emzirme gününde düzenlenen etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Berrin Göktuğ Kadıoğlu, “Covid-19 testi pozitif çıkan anne, bebeğini emzirmeye devam edebilir. Ayrıca aşı yaptırmayan gebelik dönemindeki anne adayları hastalığı daha ağır atlatıyor” dedi.

Annenin uyku apnesi bebeği de etkiliyor Prof. Dr. Hakan Kaynak, hamileliğin son dönemlerinde yaşanan uyku problemlerinin bebeği de etkilediğini söyledi.