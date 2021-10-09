Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında bir bağlantı olabilir.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

AB KAN GRUBU BÜYÜK RİSK ALTINDA

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsılzığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

KAN GRUBU KAN PIHTILAŞMASINI ETKİLİYOR

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Young, “Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok” derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" diye konuştu.

Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir "Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelenirken, kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği sonucu çıkarıldı.

Kan grubu “0” veya "negatif" olanların koronavirüse yakalanma riski daha az Kanadalı bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yayımladı. 225 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmada, Covid-19'a yakalanma riskinin, 0 kan grubuna sahip olan insanlarda yüzde 12; A, B, O ya da AB fark etmeksizin negatif kan gruplarına sahip olan kişilerde ise yüzde 21 oranında daha düşük olduğu belirtildi. Bununla birlikte, hem 0 hem de negatif kan grubuna sahip olan insanların ise koronavirüsten ölme riskinin yüzde 13 ile 19 arasında daha düşük olduğu ortaya kondu. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.

0 RH kan grubuna korona müjdesi Danimarka ve Kanada'da koronavirüs araştırması yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre kan grubu 0 olanların virüse yakalanma riskinin daha düşük olduğu belirtildi.