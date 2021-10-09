Türkiye Gazetesi

Uzmanların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı kan gruplarıyla ilgili şaşırtan sonuçlar elde edilmeye devam ediyor. Genetik yapısı nedeniyle hastalığa yakalanma ihtimalleriyle ilişkilendirilen kan gruplarıyla ilgili yapılan son araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre 0 kan grubuna sahip insanlar, diğer kan gruplarına göre hastalıklara karşı daha dirençli.

HASTALIKLARA ETKİSİ VAR

NTV'de yer alan habere göre Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre birçok hastalığın sebebi kan grupları olabilir. Çalışmada tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER YARI YARYA RİSKE SAHİP

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5.6 kat daha fazla olduğunu, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az riskte olduğunu raporladı.

Hastalıklarınız kan grubunuz yüzünden olabilir İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmaya göre kan grupları pek çok hastalıkla bağlantılı çıktı. Araştırmaya göre 0 kan grubu en sağlıklı kan grubu olarak belirlenirken diğer kan gruplarında hastalanma riski daha fazla.

Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir "Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişki incelenirken, kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olabileceği sonucu çıkarıldı.