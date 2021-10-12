Türkiye Gazetesi

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Covid artık çocuklarda da sık görülmeye başladı. Koronavirüse yakalanan çocuklarda hastalığın genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile gözüktüğünü ancak bazı vakalarda ciddi solunum sıkıntısı, kalple ilgili problemler ve hatta yoğun bakım ihtiyacının oluşabildiğini söyleyen Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Aslan, çocuğu Covid-19 pozitif anne babalara şu tavsiyelerde bulundu:

-Evde takip ediliyorsa, ateşini ve genel durumunu yakından takip edin. Herhangi bir problem olduğunu düşünürseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

-Çocukları da tıpkı erişkin hastalarda olduğu gibi evde ayrı bir odada tutulmaya çalışmak gerekir. Çocuklar kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için, hem 2 yaşından büyük çocuklar, hem de aileler onlarla temas hâlinde oldukları her an çift maske takmaları gerekir.

-Çocukların kullandıkları havlu gibi eşyaların ailenin diğer fertlerinden ayrılması, mümkünse ortak banyo/ tuvalet kullanılmaması, ortak kullanılan alanların da sık sık havalandırılması ve yüzeylerin temizlenmesi gerekir.

-İştahı azalmış çocukların sevdikleri besinlerle beslenmesi, çocuklara vitamin ve minerallerden zengin yiyeceklerin hazırlanması bağışıklığını yüksek tutmak için gereklidir.

Pfizer'dan 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşı başvurusu Pfizer, 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yaptıklarını açıkladı.

Ceyda Düvenci ve kızı Melisa'dan Serebral Palsili çocuklara destek Oyuncu Ceyda Düvenci, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla Serebral Palsili çocuklarda beslenmenin önemine dikkat çekmek için kızı Melisa ile birlikte ellerini hastalığı simgeleyen yeşil renge boyadı.