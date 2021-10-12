Türkiye Gazetesi

İngiltere’de laboratuvarda bilim kurgu filmlerindekini andıran, hastalıkları “koklayarak” teşhis edecek bir cihaz geliştiriliyor. Bilim adamları nefesi elektronik burunla inceleyerek astımdan Covid-19’a, akciğer rahatsızlıklarından kansere kadar çok sayıda hastalığı kolay bir şekilde teşhis etmeye çalışıyor. Her nefes, 3.500'den fazla uçucu organik bileşik (VOC), küçük gaz parçacıkları ve diğer mikroskobik damlacıklar içeriyor. E-burunlar, her hastalığın bu VOC'lar tarafından oluşturulan belirli bir “kimyasal imzaya” sahip olduğu anlayışına dayanıyor. Biyoteknoloji şirketi Owlstone Medical tarafından geliştirilen cihaz, şu ana kadar çok ümit verici sonuçlar verdi. Şirket, cihazın 5 sene içinde hastanelerde rutin bir şekilde kullanılabileceğini bildirdi.



TRAJİK OLAYDAN BAŞLADI

Eşi Kate Gross’u 2014’te kolon kanserinden kaybettiğini açıklayan Owlstone Medical CEO’su Billy Boyle, elektronik burun geliştirme teşebbüsünün altında yatan sebebi şöyle anlattı: “Kanserin erken teşhis edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ilk o zaman anladım. Kate’in rahatsızlığı kanser dördüncü safhadayken teşhis edildi. O safhadayken kurtulma ihtimali sadece yüzde 5. Birinci safhada ise bu ihtimal yüzde 95. Hastalığı erken teşhis edilebilseydi ikiz erkek çocuklarım bugün annesiz kalmazdı.”



PRATİK, TAŞINABİLİR VE SAĞLAM

Bir kamera boyutunda, elle tutulan bir alete takılan tek kullanımlık silikon maskeden oluşan ReCIVA Breath Sampler adındaki cihazda, nefesteki kimyasalları tespit edecek sensörlerin bulunduğu bir mikroçip var. Cihazı geliştiren bilim adamlarından Profesör Andrew Bush, “Nefes testi için bir oda gerekmez. Pratik, taşınabilir ve sağlam bir teste ihtiyacımız var” derken, Billy Boyle adındaki araştırmacı da, “Mikroçip çok güçlüdür. Milyarda veya trilyonda bir parçalık bir konsantrasyondaki kimyasalı saniyeler içinde saptayabilir. Bu, 20 Olimpik yüzme havuzundaki bir damla suya eşdeğerdir” ifadesini kullandı. Gerçekleşmesi halinde hastalıklarda teşhisin seyrini değiştirecek bu cihaz, kan, idrar ve dışkı örnekleri almak gibi hastaları rahatsız eden uygulamaları ortadan kaldıracak.

Erken doğum riski erken teşhis edilecek İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre erken doğum riski taşıyan anneler, hamileliklerinin 10. haftasından itibaren basit bir test yardımıyla belirlenebilecek.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Şebnem Özdemir ile Doç. Dr. Burak Şişman, cilt kanserine karşı erken tespit sağlayan yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen projenin hayata geçmesi için yatırım gerektiğini belirten Özdemir, prototipin umut verici olacağını söyledi. Özdemir, makinanın en ufak bir değişimi bile kaçırma şansı olmadığını belirterek, "Yabancı yatırım aldığı takdirde kullanılacağı ilk ülke Türkiye olmayacaksa bu çok haz edeceğim bir nokta olmayacak.” açıklamalarında bulundu.