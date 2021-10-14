Türkiye Gazetesi

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1996 yılında dünyaya gelen oğlu Cem’e otizm teşhisi konulan bankacı Aylin Sezgin, oğlunun iyi bir eğitim alması için araştırmaya başladı. O yıllarda Türkiye’de otizmle ilgili yeterli çalışma ve eğitim imkânı olmadığını görünce ABD ve birçok Avrupa ülkesinde otizmli çocuklar için yapılanları inceleyerek otizmli çocukların gelişiminde yardımcı olacak davranış modelini Türkiye'ye getirmeye karar verdi. Arkadaşı Mine Narin’le birlikte 2003 yılında Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfını kuran Sezgin, oğlu için çıktığı yolda bütün otizmli çocukların destekçisi oldu.

"PEK ÇOK EĞİTİMCİ YETİŞTİRDİK"

Vakıfla sadece maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağlanmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin diğer illerinde hizmet verebilecek eğitimciler yetiştirildiğini de anlatan Sezgin “Otizmli çocukların eğitimi için uygulamalı davranış analizini ilk biz Türkiye’ye getirdik. Şu an birçok merkezde uygulanabilir durumda çünkü pek çok eğitimci yetiştirdik” dedi.

Oğlu Cem üzerinde de uygulamalı davranış analizinin olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Sezgin “Tohum Otizm Vakfı okuluyla eğitimine devam eden oğlum Cem müzik lisesine girmeyi başardı. Piyano çalıyor ve yüzüyor Cem, İBB milli takımında millî yüzücü ve Avrupa 3.sü oldu” diye anlattı.

Pandemi döneminde çocuklarda otizm arttı Pandemi döneminin en çok çocukları etkilediğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz “Pandemi döneminde otizm spektrum bozukluklarının sayısı önemli ölçüde artmaya başladı. Buz dağının görünen kısmı yaşlı, kronik hastalarımız gibi gözükse de buz dağının görünmeyen kısmında çocuklarımız. Etkilerini yıllar boyu göreceğiz” dedi.

Otizmli piyanistin başarısında anne eli İzmir’de yaşayan Filiz Serin’in otizmli piyanist oğlunu ve otizmi anlattığı “Seni Yazdım” kitabı yayınladı. Oğlunun müzikteki başarısında büyük emeği olan anne Serin, “Bu süreçte ‘önce o’ demek önemliydi. Kadınlar hayatı değiştirirler. Kadında bu güç var. Çocuğu otizm tanısı almış annelerin hayatlarının çok büyük bir zora girdiğini, bu hayattan çekip gitmek isteyecek kadar büyük zorluğun içine girdiğini hiç unutmayalım. Ne olur annelerden desteğinizi esirgemeyin” dedi.