Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede galip konuma gelmek ve salgını kontrol altına alabilmek için aşı, hayati önem arz ediyor. Bu kapsamda bireylerin bilinçlenmesiyle hedeflenen toplumsal bağışıklığa ulaşmanın mümkün olunacağı uzmanlarca çok kez vurgulandı. Konuya ilişkin olarak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandığını açıkladı.

"AŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandığını açıkladı. Ali Yerlikaya, “İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları: 20-24 1. doz yüzde 78 2. doz yüzde 62.2. 25- 29 1.doz yüzde 75 2.doz yüzde 60.1. 30- 34 1.doz yüzde 76.5, 2.doz yüzde 63.4 Covid19 ile mücadelede Aşı en büyük gücümüz” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıkladı: Erzurum’da ikinci doz aşı oranı %65’in üzerine çıktı Sağlık Bakanı Koca, “ Erzurum’da ikinci doz aşı oranı %65’in üzerine çıktı” dedi.

Üçüncü dozda en etkili aşı belli oldu: BioNTech ve Moderna ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda aktif vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altının oluşturduğunu söyleyerek aşı çağrısında bulundu.