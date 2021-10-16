Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 2 milyon doz pediatrik hepatit B, 1,5 milyon doz pediatrik hepatit A, 1,5 milyon doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı alacak.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye konu aşılar iç piyasadan temin edilecek.

4 adet ambulans alınacak



Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye konu aşılar iç piyasadan temin edilecek.



DMO, ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 panelvan tipi özel donanımlı ambulans alacak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 bilgisayarlı tomogrofi cihazı için de ihaleye çıkılacak.



Belçika Sağlık Bakanlığı SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacaklarını duyurdu Belçika Sağlık Bakanı SMA tedavisinden kullanılan ve en pahalı ilaçlar arasında yer alan Zolgensma'nın ücretini karşılama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı güzel haberi duyurdu: Uygulanan aşı sayısı 110 milyonu geçti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarının 110 milyonu geçtiğini duyurdu.