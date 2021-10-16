Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs vaka tablosu, umutlandıran veriler sundu. Söz konusu tabloda vaka sayısının günler sonra kritik 30 bin eşiğinden aşağısına indiği görüldü. Söz konusu verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Covid-19 testinin yapıldığı, test sonucunda 28 bin 537 kişinin pozitif çıktığı ve 212 kişinin de hayatını kaybetti öğrenildi.

16 Ekim 2021 günlük koronavirüs tablosu.

212 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

16 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Bir günde toplam 357 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,09 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236’a yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DOZ ORANI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Ordu, Amasya Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"YENİ VAKALAR İÇİNDE GENÇLERİN ORANI ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor” dedi.

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