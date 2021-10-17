Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları hakkında verileri açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük” şeklinde konuştu.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü. Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı günler sonra kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı, 16 ekim koronavirüs tablosunu aylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Böylece günler sonra vaka sayısı 30 seviyesinin altına gerilemiş oldu.