Türkiye Gazetesi

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), yaşlıların acil servislerdeki tedavilerine yönelik Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi hazırladı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ortak olduğu proje, Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek destek aldı.

Proje ile sadece 65 yaş üstündekilere yönelik acil servislerin kurulacağını belirten ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander “Türkiye acil tıpta öncü ülkelerden birisi. Birçok ülkeye liderlik yapıyoruz. Acil tıp doğumdan ölüme kadar herkesin hayatında önemli… 65 yaş üstündeki vatandaşlar için hazırladığımız proje AB tarafından kabul edildi. 250 proje içinde 39. seçilerek destek aldı. Dünyada böyle bir uygulama yok. Türkiye’de başlangıç uygulamasını yapıyoruz. Pilot bölgeler seçilecek, acil servislerde entegrasyonu belirlenecek. Sadece yaşlılara odaklanılmış bir acil servis olacak” dedi.

İLK EĞİTİMLER YAPILACAK

Hastane öncesi 112 acil sağlık hizmetinden başlamak üzere, geriatrik (yaşlı hasta bilimi) yaş grubu hastaların acil serviste bakım süreçlerini ve standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Başar Cander “Yaşlı nüfus giderek artıyor. Onların çalışmaları farklı... Proje ekibinde, Romanya ve İspanya da var. Ekibimiz bu hafta içinde İspanya’ya gidecek ve ilk eğitimler yapılacak. Sonra Türkiye’de pilot bölge uygulamasıyla yaşlılar için yeni bir acil servis dizaynı yapıyoruz” diye konuştu.

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