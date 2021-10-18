Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Çikolata dünyada en çok tercih edilen ve sevilen besinler arasında yer alıyor. Bitter çikolata ise saf kakaodan üretilen bir çikolata türü. Özellikle içerisinde sağlığa zararlı yağlar, rafine karbonhidratları kimyasal katkılar eklenmeden üretilmesinden dolayı pek çok faydası bulunuyor. Örneğin her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve bir kare bitter çikolata, hem kan şekerini dengeler hem de cilde ışıltı verir.

İşte bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları;

Kakaonun kendisi bir antioksidandır ve aynı zamanda flavonoid açısından da zengindir. Flavonoidler, yüzünüzün genç görünmesini sağlayan A, B1, C, D ve E vitaminleriyle doludur.

Bitter çikolatadaki flavonoidler ve polifenoller cildi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyabilir ve böylece güneş lekelerini ve ciltle ilişkili diğer hasarları önleyebilir.

Taze bir bebek yumuşaklığı tabakası ortaya çıkarmak için ölü deri hücrelerinin soyulmasına yardımcı olan kafein de içerir. Aynı zamanda sizi cilt kanserinden kurtarmaya yardımcı olabilir.

Kalın ve besleyici saçlara sahip olmanıza da yine tüketeceğiniz bitter çikolata katkı sağlayacaktır.

Mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor Sonbaharla birlikte kış sebze ve meyveleri de artık marketler ile pazarlardaki yerini almaya başladı. Ekim ayının gelmesiyle evlere bol bol giren mandalinanın ise cilde faydaları saymakla bitmiyor.

Kavunun çekirdeği de faydalı Vitaminler açısından oldukça zengin olan kavun çekirdekleri kesinlikle ziyan edilmemeli.