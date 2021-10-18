Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Cilde iyi bakmanın önemine dikkat çeken uzmanlar özellikle son yılların teknolojik yükselmeleri sayesinde cilt bakım alanında büyük gelişmeler yaşandığını ifade ediyor. Bu önemli bakımlardan biri de hydrafacial uygulaması.

Vakum yöntemiyle çalışarak cildi derinlemesine temizleyen cihaz, enjeksiyon ve benzeri yöntemler içermediği için hydrafacial tamamen ağrısız ve acısızdır. Sadece dermatologlar tarafından yapılması gereken 3 aşamalı medikal cilt bakımı olan ve cilde büyük ölçüde fayda sağlayan hydrafacial uygulaması 30-45 dakika arasında değişkenlik gösteriyor.

HYDRAFACIAL UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Hydrafacial uygulamasında öncelikle cilde derin temizleme yapılır. Daha sonra, asit peeling uygulanır ve serumlar deri altına iletilir. Sonrasında çeşitli vitaminlerle cildin nemlendirme işlemi yapılır. Uygulamanın bitişinde ise led ışık uygulaması ile kırışıklıkları giderir, ince çizgileri yok eder. Ayrıca derinlemesine bir nemlendirme sağlar.

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