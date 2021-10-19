Türkiye Gazetesi

Pandeminin belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüktüğünü dile getiren ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, her sene aşılanmanın gerekeceğini söyledi.

ERÜ’de geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu, geliştirildiği üniversitede bir gönüllüye uygulandı. Aşının yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Yıldız, her sene mevsim gribinde olduğu gibi bu aşılanmaya maruz kalınacağını söyleyerek “Bu, devam edecek bir süreç. Pandemi belirli bir noktada sonlanmayacak gibi gözüküyor" dedi.

129 KİŞİYE UYGULANDI

"Bu aşılama için TURKOVAC aşısının her yıl kullanılabilecek aşı olarak kendi yerli aşımız olması da çok önemli" diyen Yıldız, "Toplumda iki doz aşılanmış, daha sonrada aşılanmamış insan sayısı oldukça fazla. TURKOVAC, ERÜ’de şimdiye kadar 129 kişiye uygulandı. Gönüllülerin hayatını tehdit eden bir yan etkiyle karşılaşmadık. Bu çalışmaya katılanlar ciddi bir şekilde takip ediliyor. Bu takip, evlerinde telefon aramaları ile belli sorulara cevap verilmesi şeklinde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak Kayseri’de uygulanmaya başladı Koronavirüsle mücadele kapsamında Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC’ın hatırlatma dozu Kayseri’de ilk gönüllüye uygulandı.

7400 Turkovac gönüllüsü aranıyor Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşının 3’üncü fazına başladıklarını belirterek şimdilik kriterleri karşılayan 100 gönüllü belirlediklerini söyledi.