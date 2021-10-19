Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 virüsünün en çok etkilediği organların başında akciğer ve böbreklerimiz geliyor. Türk Nefroloji Derneği, Sağlık Bakanlığı kayıt sisteminden de faydalanarak Covid-19’un böbrek hastaları üzerindeki etkisi ve virüsün yol açtığı akut böbrek hasarına ilişkin verileri paylaştı.

Koronavirüsün özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ağır seyrettiğini söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, beş hastadan birine virüs bulaştığını bunlardan yüzde 25’inin hayatını kaybettiğini bildirdi. Prof. Dr. Yıldız, Türkiye’nin böbrek nakli konusundaki başarısının, pandemi döneminde de yabancı hastaları Türkiye’ye çektiğini beş nakilden birinin yabancı hastalara yapıldığını söyledi.

HASTALARIN YARISININ BÖBREĞİ ETKİLENDİ

38. Ulusal Nefroloji Derneğinin basın toplantısında konuşan Türk Nefroloji Derneği Başkan Saymanı Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, koronavirüsün hem sağlıklı kişilerin böbreğini etkileyerek böbrek hasarına yol açtığını hem de diyalize giren böbrek hastalarında hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını artırdığını ifade etti.

Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatan kişilerin neredeyse yarısında akut böbrek hasarı geliştiğini belirten Prof. Dr. Odabaş “Akut böbrek hasarı virüsün doğrudan böbrekleri etkilemesi ya da enfeksiyonun sonucunda ortaya çıkıyor. Bu hastaların bir kısmı diyalize ihtiyaç duyuyor, bir kısmında ölüme sebebiyet veriyor” dedi.

38. Ulusal Nefroloji Kongresi’nde Türk Nefroloji Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleri pandemi döneminde böbrek hastalıklarını editörümüz Ziyneti Kocabıyık’a değerlendirdi.

VİRÜS BULAŞAN DÖRT HASTADAN BİRİNİ KAYBETTİK

Koronavirüsün böbrekler üzerindeki etkisini gösteren Türkiye verilerini paylaşan Türk Nefroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurhan Seyahi, ülkemizde 83.350 kişinin son dönem böbrek yetmezliği çektiğini, yaklaşık 64 bin diyaliz hastası olduğunu ve 19 bin 400 kişinin böbrek nakli ile yaşadığını belirterek “Ülkemiz böbrek hastalıkları açısından riskli konumda. Bu yüzden Covid-19’un böbrekler üzerindeki etkisi bizim ülkemiz için önemli. 2020 rakamlarına göre Covid-19 hemodiyaliz hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’sine bulaştı ve bunların yüzde 25’inde ölüme sebep oldu. Periton diyaliz hastalarında yüzde 12’lik bulaşma yüzde 30’a varan ölüm gerçekleşti. Böbrek nakli hastalarının yüzde 8’ine virüs bulaştı, bunların yüzde 10’u kaybedildi. Kayıplar yüzünden diyalize giren toplam hasta sayısı geçen yıla göre azaldı” diye açıkladı.

TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

Böbrek hastalarının kullandıkları ilaçlar yüzünden bağışıklığı baskılandığı için genel toplumdan daha fazla risk altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Odabaş, buna rağmen Türkiye’de koronavirüs sürecinin diyaliz hastaları için açısından da çok iyi yönetildiğini belirterek “Ölüm oranları dünyadan daha fazla değildir. Mesela diyalize giren bir hastada Covid çıkmışsa, tedavisini her zaman gittiği merkezde değil, devletin tahsis etmiş olduğu belli hastanelere yatırılarak aldı. Bu durum PCR negatif olana kadar devam ettiği için diğer hastalara bulaşması da engellendi” dedi.

BEŞ NAKİLDEN BİRİ YABANCIYA

Türkiye’nin böbrek naklinde dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Alaattin Yıldız, böbrek naklinin sağlık turizminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, pandemi döneminde de yurt dışından hastaların böbrek nakli yaptırmak için Türkiye’yi tercih ettiklerini söyledi.

Pandemi döneminde böbrek nakli yapılan hastaların neredeyse yüzde 20’sini yurt dışından gelen hastaların oluşturduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yıldız “2020 yılında Türkiye’de 2 bin 449 nakil yapıldı. Toplam transplantasyon sayısı önceki yıla göre (3.858) son derece düşük. Ancak beş nakilden birini yurt dışı hasta oluşturdu. Bazı merkezlerde bu oran yüzde 50’ye kadar çıktı. Hem Türkiye sağlık sisteminin başarısı hem böbrek nakli konusundaki ileri tecrübesi hem de birçok ülkeden ucuz olması pandemide de yabancı hastaların nakil için Türkiye’ye gelmesine sebep oldu” dedi.

BÖBREK HASTALARI MUTLAKA AŞI OLMALI

Toplumdaki aşı tereddüdünün böbrek hastaları arasında son derece yüksek olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Arı Bakır, toplumun diğer kesimlerinden daha fazla risk taşıdıkları için böbrek hastalarının mutlaka aşı olması gerektiğini vurguladı.

Toplumda aşının böbrek nakilli hastalarda böbrek reddine ya da böbrek hastalığının alevlenmesine yol açacağı şeklinde yanlış bir bilgi dolaştığını ifade eden Prof. Dr. Bakır “Aşı hem hastaneye yatışları hem diyaliz hem de böbrek nakilli hastaların ölümlerini azaltıyor. Aşılanan böbrek hastalarının gösterdiği yan etkiler sağlıklı kişilerden farklı değil. Aşılamanın böbrek hastalığını alevlendirdiğine ya da böbrek reddine sebep olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok” dedi.

Her 100 çocuktan 5’inin böbrek taşı var Yetişkin hastalığı gibi görülen böbrek taşı problemleri çocuklarda da sık karşılaşılabilen sorunlardan biri.

Böbrek hastaları pandemide evde diyalizi tercih etti Pandemi döneminde diyaliz merkezlerine gitmek istemeyen hastaların evde uygulanan bir tedavi olan periton diyalizini tercih ettiğini söyleyen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Ayça İnci “Periton diyalizi yapan hastalarımız tedavilerine evlerinde devam ettikleri için sosyal izolasyonlarını tam olarak sağlayabiliyor, enfeksiyondan daha rahat korunabiliyor” dedi.