Türkiye Gazetesi

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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile soluduğumuz havanın önemi de arttı. Bu görünmez düşman için en etkili silah ise hava temizleyici cihazlar. Bunun için üretilen Aura Ozon Power; yaşanabilir ozon üreterek, bulunduğunuz ortamdaki virüs, bakteri, küf, maya, mantar ve mite-ev tozu akarı gibi zararlı patojen mikroorganizmaları yok ediyor. Sigara, ter, yemek, çöp, küf gibi istenmeyen kötü kokuları da evden arındırıyor.

Ozonun tıp alanında kullanıldığını belirten Ozon Tedavi Uzmanı Dr. Ergün Turan "Ozon, son dönemlerde kapalı alanlarda enfeksiyonun engellenmesinde de kullanılmaya başladı. Ozon, havadaki zararlı mikroorganizmalara yapışarak yapısını bozar ve havayı temizler. Şu an kullanılan dezenfektanlardan 50 kat daha güçlüdür" dedi. Cihazı geliştiren İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da "Her zaman olduğu gibi yine piyasaya öncü bir aleti sürüyoruz. Aura Ozon Power'ı ev, ofis ve iş yerlerinizde kullanabilirsiniz. Kimyasal dezenfektan içermeyen alet, bir saat içerisinde ortamdaki bütün virüsleri yok eder" diye konuştu.

Koronavirüsten çok daha tehlikeli! Uzmanlardan kuş gribi uyarısı Bilim adamları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerin etkileriyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül ve tehlikeli olduklarını söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda insanlar için ölümcül olabilen sekiz kuş türünün olduğunu açıkladı.